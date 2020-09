Bitcoin Group Aktie: Gelingt vor dem Wochenende noch eine Wende?

In der zweiten Augusthälfte schwebte die Aktie der Bitcoin Group in der akuten Gefahr, erneut unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurückzufallen. Sie konnte von den Bullen nicht gebannt werden, sodass der Wert die letzten Handelstage im August in einer leichten Abwärtsbewegung unterhalb seines gleitenden Durchschnitts verbrachte.

Am Dienstag versuchten sich die Käufer an einem Wiederanstieg über den EMA50. Es gelang ihnen zwar, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung