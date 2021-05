Bitcoin Group-Aktie: Es sieht übel aus!

Bitcoin Group – der Kurs kann sich nicht halten!

Zwar konnte die Bitcoin Group erst kürzlich bekannt geben, dass Per Hlawatschek das Management-Board verstärkt, allerdings befindet sich der Aktienkurs auf Abwegen. So kam es in den jüngsten Handelstagen zum Unterschreiten der großen Support-Marke von etwa 47,00 EUR. Damit trübt die charttechnischer Lage ein und man könnte sagen – es sieht übel aus.