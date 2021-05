Bitcoin Group-Aktie: Erste Anzeichen!

Das Hoch wurde von der Bitcoin Group-Aktie bereits Ende letzten Jahres bei 82,50 EUR gesetzt. Seither geht es in Wellen immer wieder zur Unterseite. Erst zuletzt kam es zu einem erneuten Abschwung in Richtung Süden. So wurde ein Kurstief von 36,25 EUR generiert. Allerdings haben die Bullen von der Bitcoin Group das Level um etwa 36,00 EUR als Unterstützung für sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



