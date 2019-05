Bitcoin Group Aktie: Enorme Chancen?

Die Aktie der Bitcoin Group ist in den vergangenen Tagen wieder bedeutend nach oben geklettert. Das Papier dürfte insgesamt von einer stabilen Stimmung um die Kryptowährung profitieren, heißt es bei den Analysten. Dabei ist die Aktie in den zurückliegenden vier Wochen zwar nur um 5 % nach oben geklettert. In einem Zeitraum von drei Monaten jedoch beträgt das Plus bereits 93 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



