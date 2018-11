Bitcoin Group Aktie: Der Bitcoin bestimmt den Kurs!

In Ermangelung an eigenen Nachrichten steht die Aktie der Bitcoin Group derzeit ganz im Zeichen der Kurse von Kryptowährungen. Dort kam es in der laufenden Woche nach heftigen Kursstürzen wieder zu einer kleinen Erholung. Das lässt auch die Anleger der Bitcoin Group wieder etwas Vertrauen schöpfen und am Donnerstagmorgen geht es um 3,4 Prozent aufwärts mit der Aktie des Unternehmens.

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.