Bitcoin Group Aktie: Der Aufwärtstrend lockt!

Bitcoin Group Aktie: Starke Signale

Für die Aktie der Bitcoin Group ist es in den vergangenen vier Wochen weiter nach oben gegangen. Alleine in den zurückliegenden drei Wochen wurden mehr als 40 % Plus verbucht. Dies unterstreicht den sehr starken Aufwärtstrend, den die Aktie mit der Erholung des Bitcoin zuletzt verbucht hat. Die Bewegung kann sich fortsetzen. 50 bis 55 Euro seien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



