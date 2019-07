Bitcoin Group Aktie: Im Aufwärtsmarsch – oder?

Bitcoin Group Aktie: Das Zeitalter der Kryptowährungen

Die Kryptowährungen scheinen vor einer starken Zeit zu stehen. In den kommenden Monaten dürfte an diesem Markt weitere Bewegung eintreten, so die Erwartung von Analysten. Davon könnte auch die Aktie des Dienstleisters Bitcoin Group profitieren, die am Mittwoch bereits um fast 2 % zulegte. Damit hat sich der Wert jetzt in einen Bereich (zurück-)geschoben, der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



