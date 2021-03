Bitcoin Group-Aktie: Auf niedrigem Niveau eingelebt!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Fast ein Fünftel an Wertverlust werden nur die wenigsten Menschen innerhalb eines Monats hinnehmen müssen. Für Aktionäre der Bitcoin Group ist dies zurzeit bittere Realität. So stark sank ihr Investment an der Börse zuletzt. Vom Hype aus dem vergangenen Jahr scheint nicht mehr viel über geblieben zu sein. Damals generierte der Anteilsschein Renditen jenseits der 250%. Nun geht die Entwicklung seit einiger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!