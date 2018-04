Bitcoin Group Aktie: Die Analysten behalten Recht!

Liebe Leser,

eine Talfahrt beim Bitcoin zog in den letzten Wochen auch so manche Aktie mit in den Keller. Dazu zählte auch das Papier der Bitcoin Group. Es gab jedoch Analysten die stets auf den April verwiesen. In diesem Monat sollte der Bitcoin noch einmal deutlich anziehen. Wie sich in den letzten Tagen zeigte, hatten die Experten mit ihrer Einschätzung Recht. Der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.