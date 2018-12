Bitcoin Group: Der Abwärtstrend setzt sich fort!

Seit über einem Jahr befindet sich die Aktie der Bitcoin Group in einem Bärenmarkt. Der Kurs kennt bis auf wenige Ausnahmen nur eine Richtung und die weist konstant abwärts. An diesem Befund hat sich auch in den vergangenen Handelstagen nichts Wesentliches verändert.

Die Abwärtsbewegung ist vollkommen intakt und auch das letzte Tief vom 27. November bei 21,20 Euro wurde in der Zwischenzeit unterschritten. Damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.