Bitcoin: Glassnode prognostiziert Bärenmarkt!

Das On-Chain-Analyseunternehmen Glassnode ist zu dem Schluss gekommen, dass Bitcoin (CRYPTO: BTC) derzeit „zahlreiche Gegenwinde im Spiel hat“.

In der jüngsten Ausgabe seines wöchentlichen On-Chain-Berichts erklärte Glassnode, dass die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigeren Bärenmarktes zunehmen dürfte, da der Recency Bias und das Ausmaß der Anlegerverluste die Stimmung belasten. „Eines der eindeutigen Signale für einen bärischen Bitcoin-Markt ist ein Mangel an On-Chain-Aktivität“, so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



