Bitcoin: Gestohlene Bitcoins erregen Aufmerksamkeit!

Am Dienstag haben Hacker einen großen Teil der Bitcoin (CRYPTO: BTC) verschoben, die beim Bitfinex-Hack von 2016 gestohlen wurden.

Was geschah?

Laut einer Reihe von Updates von Whale Alert am Dienstag wurden 94.643,29 BTC im Wert von 3,55 Milliarden Dollar von der Wallet des Hackers in eine andere anonyme Wallet verschoben.

Der Hacker transferierte die Gelder in einer Reihe von 26 Transaktionen.



