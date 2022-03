Bitcoin: Geheimtipps Inflation!

Robert Kiyosaki, der Bestsellerautor von „Rich Dad Poor Dad“, hat am Montag auf Twitter Inc. (NYSE:TWTR) eine Kaufempfehlung für die seiner Meinung nach besten Investitionen in einem Umfeld steigender Inflation abgegeben.

Was geschah:

Kiyosaki sagte, dass eine Bevorratung mit Produkten, die man „immer benutzen wird“, wie Toilettenpapier, Müllsäcke, Gold und Bitcoin (CRYPTO: BTC), die beste Wahl sein könnte, um die Inflation zu bekämpfen.

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung