Bitcoin: Explodiert in Russland!

Bitcoin (CRYPTO: BTC) – die weltweit führende Kryptowährung – erlebte in Russland eine Renaissance, da das Handelsvolumen in russischen Rubeln nach den erhöhten internationalen Spannungen infolge des Einmarsches in die Ukraine sprunghaft anstieg.

Daten, die von Coindesk am Montag berichtet wurden, zeigen, dass das Volumen des Bitcoin-Handels gegen den russischen Rubel ein Neunmonatshoch erreichte, während der Wert der Fiat-Währung einbrach.



