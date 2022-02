Bitcoin-, Ethereum- und Dogecoin: Was geht hier?

Die Bank of New York Mellon Corp (NYSE:BK) ist eine Partnerschaft mit dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis eingegangen, um die Kryptowährungstransaktionen ihrer Kunden zu verfolgen.

BNY Mellon wird Chainalysis-Software verwenden, um die Daten seiner Kryptowährungsprodukte zu verfolgen und aufzuzeichnen. Die Risikomanagement-Software umfasst Chainalysis KYT (Know Your Transaction), Reactor und Kryptos. Das KYT-Tool wird in erster Linie zur Überwachung von Kryptowährungstransaktionen in Echtzeit und



