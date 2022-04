Bitcoin, Ethereum und Dogecoin: Jetzt auch tanken!

Die große australische Convenience-Store-Kette On The Run (OTR) wird ab Juli in allen ihren Filialen in Südaustralien neben anderen Kryptowährungen auch Zahlungen in Bitcoin (CRYPTO: BTC), Ethereum (CRYPTO: ETH) und Dogecoin (CRYPTO: DOGE) akzeptieren, wie lokale Medien berichten.

Yasser Shahin, geschäftsführender Vorsitzender der Peregrine Corporation, der Muttergesellschaft von OTR, sagte: „Das Wachstum und die Akzeptanz von Kryptowährungen in Australien und dem Rest ...



