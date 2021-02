Bitcoin: Ethereum, andere Altcoins outperformen Bitcoin!

Finanztrends Video zu Evotec



mehr >

(BTC) handelt über 24 Stunden bis zum Redaktionsschluss 5,2% höher bei $52.254 am späten Mittwoch. Was ist in Bewegung Die weltweit führende Kryptowährung schoss am späten Dienstag über $51.000, was den Schwung der Altcoins zunichte machte. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses haben Kryptowährungen neben Bitcoin ebenfalls ihren Schwung gefunden.(ETH), die zweitgrößte virtuelle Währung nach Marktkapitalisierung, wurde 6,8% höher bei $1.904,8 gehandelt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!