Bitcoin, Ethereum: Verwandte Aktien höher gehandelt?

Kryptowährungsbezogene Aktien, darunter Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA), Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT) und Bitfarms Ltd (NASDAQ:BITF), werden am Dienstag inmitten eines Preisanstiegs von Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH) höher gehandelt.

Der Kursanstieg bei den beiden nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen scheint das Ergebnis eines technischen Ausbruchs zu sein, nachdem sich das Paar am Montag in einem Bullenflaggenmuster eingependelt hatte.

