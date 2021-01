Bitcoin & Ethereum: Nicht duellieren mit dem Juggernaut!

Der Begriff "

Juggernaut" stammt ursprünglich aus dem

indischen und wurde in der Kolonialzeit „eingeenglischt“. Er

bezeichnet eine unaufhaltsame Kraft, die alles vernichtet was ihr

im Wege steht. Abgeleitet wird der Begriff vom Gott Jagannatha, zu

dessen Ehren hinduistische Prozessionen veranstaltet wurden, an

denen tonnenschwere Prozessionswagen zur Schau gestellt wurden.

Einmal in Fahrt konnten diese Wagen kaum mehr aufgehalten…

