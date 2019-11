Bitcoin & Ethereum – Der Markt wird weiter fallen

Anfang dieser Woche hieß es noch wir seien bescheuert die

Kryptos zu shorten, wir haben das wie die viele Male davor einfach

still zur Kenntnis genommen und das Resultat abgewartet. Unser

Short in

Ethereum

läuft wie geschnitten Brot. Am Freitag gelingt es den Bären den

Markt auf Kurse unterhalb der $140 Marke zu drücken. Unser

Shorttrade befindet sich damit über 20% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >