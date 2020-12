Bitcoin & Ethereum: Kommt jetzt der große Abverkauf?

Wir meinen NEIN und JA…. Lassen Sie mich das kurz erklären. Wenn

Sie unsere Analyse länger verfolgen, wissen Sie das unsere letzten

3 Einstiege bei

Bitcoin

als auch



Ethereum gesessen haben, also Volltreffer waren. Wir gehen also

aktuell davon aus, dass wir was die technische Seite der Analyse

angeht den Kurs sehr prä

Den kompletten Artikel finden Sie hier…