Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Zeigen Anzeichen einer Erholung!

Trotz des Einmarsches russischer Truppen in der Ukraine am Vortag zeigten die wichtigsten Münzen am Donnerstagabend Stärke. Die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen stieg um 1,4 % auf 1,8 Billionen Dollar.

Preisentwicklung der wichtigsten Münzen

Münze 24-Stunden 7-Tage Preis(CRYPTO: BTC) 4% -5.3% $38,368.05(CRYPTO: ETH) 1.4% -9.5% $2,609.72(CRYPTO: DOGE) -2.7% -11.2% $0.12

Die besten 24-Stunden-Gewinner (Daten über CoinGecko)

Kryptowährung 24-Stunden-%-Veränderung (+/-) Preis(ANC) +20.9% $3.45(MKR) +11.7% $1,915.31(LUNA) +10.7% $64.84

Risikoaktiva stiegen am Donnerstag trotz