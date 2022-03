Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Stürzen ab!

Überblick

Bitcoin (CRYPTO: BTC), Ethereum (CRYPTO: ETH) und Dogecoin (CRYPTO: DOGE) mussten am Donnerstagabend einen Rückschlag hinnehmen. Die weltweite Marktkapitalisierung der Kryptowährungen sank um 4,3 % auf 1,9 Billionen US-Dollar, was auf den sich verschärfenden Krieg in der Ukraine und den stärkeren Dollar zurückzuführen ist.