Bitcoin & Ethereum – Alle guten Dinge sind 3!

Nicht nur in Märchen und in sprachlichen Gebräuchen kommt der

Zahl 3 eine besondere Bedeutung zu. Auch für uns ist die 3 eine

wichtige Identifikation einer Korrektur, die in der Regel aus 3

Wellen besteht. Aktuell befinden wir uns in

Bitcoin

in Welle (b) in Blau und sehen nun die dritte Welle dieser auf uns

zukommen.

Bitcoin: Ab 62.000 USD wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung