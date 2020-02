Bitcoin: Es hat nicht sollen sein!

Das Durchbrechen der Schallmauer bei 10.000 USD will dem Bitcoin einfach nicht gelingen. Zuletzt konnte die Kryptowährung diese Marke in der vergangenen Woche erreichen, die Bullen taten sich jedoch von Anfang an schwer mit einer Verteidigung. Am Montag ging es nun mit drei Prozent sehr deutlich bergab und der Bitcoin verschlechterte sich bis auf rund 9.650 USD.

Krise bei den Kryptowährungen?

Dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung