Bitcoin: Es bleibt dabei!

Beim Bitcoin hat sich in den letzten Tagen nicht mehr allzu viel getan. Der Kryptowährung gelingt es derzeit nicht, sich nahhaltig von der Marke bei 30.000 US-Dollar abzusetzen. Immerhin gab es umgekehrt aber auch keine neuen Ausflüge in die Tiefe zu sehen, was zweifellos als ein dezent positives Signal zu verstehen ist. Mit einem Punktestand von 30.360 Punkten am Donnerstagvormittag… Hier weiterlesen