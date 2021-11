Bitcoin: Eric Adams will Unternehmen, die Bitcoin akzeptieren, “prüfen”!

Der gewählte Bürgermeister von New York City, Eric Adams, gab bekannt, dass seine Verwaltung prüfen wird, ob lokale Unternehmen Bitcoin(CRYPTO: BTC) akzeptieren können.

Adams sagte, dass er “prüfen wird”, ob New Yorker Unternehmen Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren, während eines Interviews mit CNN’s State of the Union am Sonntag. Er sagte, dass die Verwaltung “vorsichtig vorgehen wird”, um “es richtig zu machen”.

