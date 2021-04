Bitcoin: Erholung – vorübergehend oder durchgehend?

Der Bitcoin konnte am Donnerstag in den ersten Handelsstunden schnell die anfängliche Schwäche überwinden. Die Kurse schossen zeitweise regelrecht nach oben. Damit ist der vorhergehende kleine Abwärtstrend wieder beendet, so Analysten. Tatsächlich sind die Kurse mit dem Anstieg auf über 57.1000 Dollar bis zum späteren Nachmittag wieder auf dem Weg dazu, 58.000 und möglicherweise auch in dieser Woche noch 60.000 Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >