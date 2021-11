Bitcoin: Entwicklungen rund um das Stacks-Projekt!

Bitcoin (CRYPTO: BTC) befand sich bei Redaktionsschluss in einem Abwärtstrend, aber die auf der Apex-Kryptowährung aufbauende Layer-2-Lösung Stacks (CRYPTO: STX) stieg in einem rückläufigen Markt vorübergehend an.

Stacks wurde innerhalb von 24 Stunden um 7,2 % niedriger bei 2,13 $ gehandelt. Innerhalb einer Woche ist er um 3,86 % gefallen. Gegenüber BTC ist er um 3,67 % gefallen, während ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung