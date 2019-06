Bitcoin-Enthusiast über Kryptokreditkarte und Wahnsinnskursziel! Durchbruch voraus?!

John McAfee ist in der Wirtschafts- und Tech-Welt kein Unbekannter. Als Gründer der bekannten und gleichnamigen Cyber-Security-Lösungen hat er sich in beiden Welten einen gewissen Namen erarbeitet. Und zumindest zwischenzeitlich auch mal ein größeres Vermögen angehäuft.

In letzter Zeit tritt dieser Tech-Profi allerdings immer häufiger in einem anderen Kontext auf: den der Kryptowährungen. Erst kürzlich wurden Äußerungen laut, wonach ein Kreditkartensystem auf Basis der digitalen Münzen kommen und der Bitcoin auf ein gigantisches Kursziel steigen könnte.

Schauen wir im Folgenden einmal, was Investoren und Spekulanten diesbezüglich wissen sollten.

So sehen McAfees Pläne und Visionen aus

McAfee scheint in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich kaum eine Gelegenheit auszulassen, um sich selbst und seine Kryptopläne mithilfe der gängigen Nachrichtenkanäle mit der Welt zu teilen. So kündigte er beispielsweise an, dass eine von ihm herausgebrachte Krypto-Kreditkarte erscheinen werde. Ohne hierbei jedoch weitere Details zu nennen.

Vor allem der mögliche Erscheinungszeitpunkt einer solchen Karte scheint gegenwärtig, wie sagt man so schön, zeitlich noch nicht definiert zu sein. So soll das Kärtchen „bald“ erscheinen, was natürlich viel Raum für Spekulationen lässt. Oder auch für ein weiteres unbestimmtes Verschieben solcher Pläne.

Zudem scheint der Dauer-Bitcoin-Optimist noch immer an eine rigorose wertmäßige Vervielfältigung des Bitcoin zu glauben. So bestätigte er erneut sein ambitioniertes Kursziel von einer Million US-Dollar je einzelner digitaler Münze. Was bei einem derzeitigen Bitcoin-Kurs von knapp 8.000 US-Dollar einer Ver-125-Fachung entsprechen würde.

Bei dieser Prognose beruft sich McAfee übrigens auf eine Quelle, die sich niemals irre. Angeblich – und hier kann ich wirklich nur betonen, dass es sich nicht um meine eigenen Worte handelt – handele es sich bei der besagten Quelle sogar um einen Zeitreisenden. Zugegeben, das klingt ein wenig verrückt.

Wie Investoren hierzu stehen sollten

Insgesamt daher also wieder mal zwei eher kryptofreundliche Meldungen im Kontext von McAfee, die in der Kryptowelt durchaus Anklang finden könnten. Wobei die eine natürlich die nach wie vor vorherrschende Goldgräberstimmung wiederspiegeln dürfte. Die Kartenlösung könnte hingegen eine erste praktische Lösung sein, wie der Bitcoin langfristig in unserem Bezahlverhalten Fuß fassen könnte. Zumindest in der Theorie.

Allerdings sollte einen der Name McAfee doch eher zum Nachdenken bringen. Alleine die Worte „bald“, bezogen auf den Veröffentlichungszeitpunkt, sowie „Zeitreisender“, was das Kursziel anbelangt, könnten auf einen nicht ganz ernsten Kontext hindeuten. Den McAfee, als Enthusiast und Herr seiner Sinne, hoffentlich ebenfalls nicht sonderlich ernst meint.

Aber auch andere Meldungen im Kontext des Tech-Experten sollten einen mittlerweile aufhorchen lassen. So werden beispielsweise immer neue Pläne über eine mögliche Präsidentschaft des Kryptobegeisterten bekannt. Allerdings lebt McAfee gegenwärtig wohl vermehrt in internationalen Gewässern. Vorsorglich, wohlgemerkt, was trotzdem auf ein wenig Paranoia schließen lassen könnte.

Bilde dir deine eigene Meinung, aber …

Letztlich solltest du dir natürlich stets deine eigene Meinung bilden. Gewissermaßen ein Credo, das allgemein gültig sein dürfte, nicht nur bei Kryptoinvestitionen.

Natürlich sind derartige Meldungen und Kursziele gerade für Kryptofans erleichternd und versprühen eine Prise Optimismus. Dennoch könnte es sich anbieten, solche Quellen kritisch zu hinterfragen und zu schauen, ob derartige Ziele langfristig im Bereich des Möglichen sind.

Und wenn du mich fragst, könnte McAfee, der in der Vergangenenheit bereits mit so mancher Merkwürdigkeit aufgefallen ist, zu diesem Kreis dazugehören, den man eher skeptisch beäugen sollte.

Vincent besitzt keine der erwähnten Kryptowährungen. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Kryptowährungen.

Motley Fool Deutschland 2019