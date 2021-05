Bitcoin: Elon Musk setzt Twitter in Flammen – Krieg der Worte!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Ein regelrechter Krieg der Worte spielte sich am Sonntag auf der Social Media Plattform von Twitter Inc (NYSE:TWTR) zwischen Tesla Inc ( NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk und den Anhängern von Bitcoin (BTC ) ab.

Am Sonntag schien Musk in einer Antwort auf einen Tweet zu signalisieren, dass Tesla den Restbestand an BTC, den es hält, abstoßen könnte. Der milliardenschwere Unternehmer folgte



