Bitcoin: Elon Musk Diamanthände!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Bitcoin (BTC) hat fast gefallen 20% in einem Sieben-Tage-Zeitraum bis zum Zeitpunkt der Presse nach Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk Flut von Tweets im Zusammenhang mit der Spitze cryptocurrency. Der Einbruch im Markt, der tiefste in der aktuellen Rallye, hat neue Marktteilnehmer verunsichert, während erfahrene Hände von der Umwälzung unberührt zu sein scheinen, laut einer Glassnode-Notiz.

Die blockchain-Daten und Intelligenz-Anbieter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung