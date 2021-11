Bitcoin: El Salvador kauft 100 weitere Bitcoin, da die Währung korrigiert!

Die Regierung von El Salvador hat kürzlich 100 zusätzliche Bitcoin (CRYPTO:BTC) gekauft, wie Präsident Nayib Bukele am Freitag in einem Tweet bekannt gab. Der Bitcoin-Kurs fiel am Freitag um etwa 8 % auf rund 54.237 $, als die Krypto- und Aktienmärkte wegen der Unsicherheit über eine neu entdeckte COVID-19-Variante namens Omicron korrigierten, die von der Weltgesundheitsorganisation am Freitag als “besorgniserregende Variante”, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >