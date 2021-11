Bitcoin: El Salvador baut erste Bitcoinstadt und verwendet 500 Millionen Dollar der geplanten 1-Milliarde-Dollar-Anleihe!

Der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, kündigt an, dass sein Land eine “Bitcoin (CRYPTO:BTC)-Stadt” auf der Grundlage der führenden Kryptowährung errichten wird. Die erste “Bitcoin-Stadt” der Welt soll am Golf von Fonseca in der Nähe eines Vulkans entstehen. Der Präsident sagte, die Regierung plane, ein Kraftwerk am Vulkan zu finden, das sowohl die Stadt als auch das Bitcoin-Mining mit Energie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >