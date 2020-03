Bitcoin: Digitale Währung rutscht immer weiter ab!

Auch der Bitcoin kann sich dem Verfall nicht entziehen und geht mit einem kräftigen Minus in die neue Woche. Er notiert damit wieder unter der wichtigen 5.000 USD Marke. In der letzten Woche ist der Wert aber noch weiter abgesackt, nachdem die weltweiten Börsen in den Krisenmodus übergegangen sind. Der Bitcoin ging auf unter 4.000 USD.

Bitcoin also auch anfällig für Krisen? ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung