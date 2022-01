Bitcoin: China verstärkt seine Bemühungen zur Bekämpfung von Bitcoin!

Nutzer von iPhones und Android-Handys in China können eine App herunterladen, um den digitalen Yuan auf den jeweiligen Marktplätzen von Apple Inc (NASDAQ:AAPL) und der Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) zu verwenden.

Was geschah

Einem Bericht der South China Morning Post zufolge war die e-CNY-App zuvor über private Links zum Download verfügbar, ist aber nun auch für Nutzer des App Store und von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung