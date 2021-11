Bitcoin Cash: Knallt und fällt nach gefälschter Kroger-Pressemitteilung!

Eine weitere gefälschte Pressemitteilung ließ den Preis einer Kryptowährung innerhalb von Minuten in die Höhe schnellen und wieder abstürzen.

Am frühen Freitag kursierten Berichte, dass Kroger Co. (NYSE:KR), der größte Lebensmitteleinzelhändler in den USA, in dieser Weihnachtssaison Bitcoin Cash (CRYPTO: BCH) akzeptieren wird.

Laut der betrügerischen Mitteilung auf der offiziellen Webseite von Kroger, sagte das Unternehmen, dass ab dem 1. Dezember die ...



