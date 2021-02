Bitcoin-Boom dank Tesla: So gehts jetzt weiter!

Bereits in den letzten Wochen äußerte sich Tesla-CEO Elon Musk per Twitter positiv zu der einen oder anderen Kryptowährung. Besonders angetan hatten es ihm wohl der Dogecoin (DOGE), den er sogar als „Kryptowährung des Volkes“ bezeichnete sowie eben die „Mutter aller Kryptowährungen“, den Bitcoin (BTC). Besonders interessant dabei war, dass er den Bitcoin (BTC) in einer für einige Anleger sehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >