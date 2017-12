Der Bitcoin-Boom: Aufstieg der Kryptowährungen?

Liebe Leser,

das Börsenjahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Der Blick in den Rückspiegel zeigt uns, dass die Aktienmärkte erneut erstklassig gelaufen sind, eine andere Anlageklasse jedoch noch viel erfolgreicher war: Die Kryptowährung Bitcoin.

Grund genug, den Überraschungssieger für Sie unter die Lupe zu nehmen. In der neuen Serie zum Thema Kryptowährungen lesen Sie, wie Sie Ihren Nutzen aus dem Boom ziehen können und wo Gefahren lauern.

In der folgenden Serie habe ich für Sie unter anderem ein Ranking der verschiedenen Kryptowährungen erstellt. Des Weiteren erfahren Sie, wer hinter dem System der Internetwährungen steckt. Außerdem können Sie nachlesen, wie es zum immensen Erfolg der Kryptowährungen kam und wer am meisten davon profitiert hat. Doch zunächst lesen Sie heute, was Kryptowährungen eigentlich sind und welche Vor- und Nachteile sie haben.

Das versteht man unter Kryptowährungen

Kryptowährungen werden von keiner Notenbank angeboten. Der An- und Verkauf läuft ausschließlich über das Internet. So sollen billige und vor allem schnelle Zahlungen ermöglicht werden, um den Gang zum Geldautomaten zu sparen. Der Sinn dahinter: einen bargeldlosen Zahlungsverkehr ohne die Abhängigkeit, Aufsicht oder das Mitwirken von Banken und Behörden.

Die Unabhängigkeit von den Notenbanken impliziert, dass Kryptowährungen keiner Behörde oder staatlichen Organisation unterstehen. Sie sind also frei von politischen Einflüssen und inflationssicher, da sie nur begrenzt verfügbar sind. Der Kurs der Kryptowährungen ist hauptsächlich spekulativ, da niemand weiß, was diese ,,Vorteile“ eigentlich exakt wert sind.

In Deutschland spricht man vom sogenannten Kryptogeld. Das erste öffentlich gehandelte Kryptogeld heißt Bitcoin. Seit 2009 ist es möglich, mit Bitcoins zu handeln. Es ist die wichtigste Kryptowährung, gefolgt von Ether und rund 1.300 (!) anderen Digitalwährungen.

Vor- und Nachteile von Kryptowährungen

Jede Währung, egal ob digital oder real, hat Vor- und Nachteile. Nutzer müssen selbst entscheiden, welche Vor- oder Nachteile überwiegen. Ein Vorteil der Kryptowährungen ist die Schnelligkeit (wobei dieser Vorteil schwindet, je mehr Nutzer es gibt). Weltweit sind Geldtransfers innerhalb von kurzer Zeit möglich. Jedoch gibt es mittlerweile Anbieter wie z.B. PayPal, welche diesen Service auch in anderer Form anbieten.

Bei den Kryptowährungen gibt es oft Transaktionskosten. Wie hoch diese sind, hängt von den einzelnen Währungen ab. Informieren Sie sich daher, ob bei den Überweisungen Transaktionskosten anfallen. Denn es ist möglich, dass ein Krypto-Trade, also ein Tausch oder eine Überweisung einer Internetwährung, bis zu 20 Euro kostet (Tendenz steigend).

In einigen Ländern haben sich Kryptowährungen mittlerweile zu einer ernstzunehmenden Zahlungalternative entwickelt. Jedoch haben diese Länder mit Softwarefehlern oder Manipulation durch Organisationen in Bezug auf Datendiebstahl, sowie Beeinflussung der Kurse zu kämpfen.

Hier in Deutschland gibt es nur eine eingeschränkte Verbreitung und Akzeptanz. Das bedeutet, dass zum Beispiel der Supermarkt Ihres Vertrauens in der Regel keine Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert. Das ist strategisch ein Problem: Wird die Geldfunktion der Kryptowährungen längerfristig nicht erfüllt, entfällt praktisch die Daseinsberechtigung und die Gebilde fallen zusammen wie ein Kartenhaus.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von Rolf Morrien.