Bitcoin: Die Börsenaufsicht sollte etwas unternehmen!

Liebe Leser,

die CME-Futuresbörse möchte einen Kontrakt zum Basiswert Bitcoin auflegen. Damit bekämen Akteure die Möglichkeit, sich gegen Preisschwankungen abzusichern, aber auch die Möglichkeit den Bitcoin leerzuverkaufen oder im Jargon “short” zu gehen. Wie die Börse ARD berichtete, stehen Investoren bereits Schlange, um diese Möglichkeit nutzen zu können. Der Schritt soll vor allem dazu beitragen, die starken Schwankungen einzudämmen. Ob das funktionieren wird, sei mal dahingestellt. Es gehört schon ein wenig mehr dazu, Preisstabilität im Sinne einer voll akzeptierten Währung oder gar eines Assets zu erreichen.

Die CME übernimmt dabei keinerlei Risiko

Positiv sieht man diese Entwicklung durchaus, weil der Bitcoin somit eine Art Asset-Status bekommen würde. Wer sich ein wenig mit Futures beschäftigt hat, wird allerdings von der schier unendlichen Anzahl an handelbaren Werten erschlagen fühlen. Insofern überrascht es mich nicht, dass die Börse Interesse daran hat, den Bitcoin in dieser Liste aufzunehmen. Warum auch nicht, denn das Risiko trägt die Börse ja dabei nicht. Im Falle eines Defaults des Kunden übernehmen das Risiko die Banken und Broker.

Zustimmung ist nicht sicher

So sicher ist die Zustimmung der Aufsichtsbehörde daher nicht, da der Futures-Handel marginbasiert ist und im Hintergrund viele komplexe Zwischeninstanzen existieren. Banken müssten dazu ein zu hohes unbekanntes Risiko auf sich nehmen. Irgendeiner wird am Ende das Risiko tragen müssen, wenn der Kunde das nicht kann. Die SEC muss das berücksichtigen. Tut sie es nicht, fördert sie nur den Realitätsverlust vieler Bitcoin-Anleger. Es ist an der Zeit, dem Hype ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.