Bitcoin: Bitcoins Rallye ist keine Blase, sondern der Beginn des Mainstreams, sagt Investor Bill Miller!

Bill Miller, langfristiger Value-Investor und Vorsitzender von Miller Value Partners, glaubt, dass sich die(CRYPTO:BTC)-Rallye deutlich von der im Jahr 2017 beobachteten unterscheidet. Was geschah „Ich glaube nicht, dass dies eine Blase des Bitcoin ist. Ich denke, dies ist jetzt der Beginn eines Mainstreaming,“ sagte er in einem Interview mit CNBC. Miller fuhr fort zu erklären, dass, während der marktführende digitale Vermögenswert wahrscheinlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!