Bitcoin: Der Bitcoin springt unter $43K, Michaël van de Poppe sagt, der Bitcoin-Preis kann sich jetzt stabilisieren!

Am Samstag stürzte der Bitcoin-Kurs (CRYPTO: BTC) auf unter 43.000 US-Dollar und verzeichnete damit den stärksten Einbruch an einem Tag seit Mai, als er unter 33.000 US-Dollar fiel. Der Preis von Bitcoin ist in den letzten sieben Tagen um 13,64 Prozent gesunken, und die Dominanz des Coins auf dem Kryptomarkt beträgt 40,51 Prozent. Das Handelsvolumen der Münze ist in der letzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >