Bitcoin (BTC) – das erinnert schwer an 2017!

Bereits vor einer Woche thematisierte ich an dieser Stelle einen erneuten Angriff der Bären bei Bitcoin (BTC) und Co. Doch wie schon zuvor gelang es den Bullen auch diese Attacke abzuwehren. Anschließend starteten die Bullen dann sogar einen Versuch auf der Oberseite. Doch diese Attacke der Bullen konnten die Bären ebenfalls vereiteln. Heute früh dann griffen die Bären erneut an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >