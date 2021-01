Bitcoin BTC/USD: Kursziel 100.000 oder 1 Million USD?

Der Bitcoin ist derzeit fast nicht zu bremsen. Rund 80 Prozent hat die Kryptowährung seit unserer Einstiegs-Empfehlung am 14. Dezember auf über 34.500 USD zulegen können. Neben der allgemeinen guten Marktstimmung steht der Bitcoin auch bei Profis und institutionellen Anlegern hoch im Kurs. In unserer Stellungnahme zum Bitcoin hatten wir am 20. Dezember im Express-Service unter anderem geschrieben: „Aktuell spricht wenig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >