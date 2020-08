Bitcoin BTC/USD: Korrektur bietet Kaufgelegenheit!

Nach dem fulminanten Kursanstieg von unter 4.500 USD bis auf über 12.400 USD sind Gewinnmitnahmen an der Tagesordnung. So gab es einen Kursabschlag, der im Moment aber die Chance auf weitere Kursgewinne noch nicht gänzlich auflöst. Man sollte jetzt ganz genau beobachten in welche Richtung es geht und vielleicht gibt es bald wieder eine günstige Einstiegsgelegenheit. Wir sehen durchaus eine Chance ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >