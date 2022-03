Bitcoin: Anstieg um mehr als 4% in 24 Stunden!

In den letzten 24 Stunden ist der Kurs von Bitcoin (CRYPTO: BTC) um 4,55% auf $40.800,00 gestiegen. Dies steht im Gegensatz zu seinem negativen Trend in der letzten Woche, in der er einen Verlust von 4,0 % hinnehmen musste und sich von 42.125,88 $ auf den aktuellen Preis bewegte. Im Moment liegt das Allzeithoch der Münze bei $69.045,00.

