Bitcoin Analyse: Kryptowährung mit erneutem Kursschub über 10.000 USD

Liebe Trader,

Schon über das letzte Wochenende konnte der Bitcoin allein 20 Prozent an Wert zulegen, in den letzten Tagen hat sich die Dynamik noch mal deutlich verschärft und einen Anstieg an 10.928 US-Dollar erlaubt. Dabei kam die Rallybeschleunigung gar nicht unerwartet, erst ein Kursanstieg über eine bis vor wenigen Wochen bestehende Trendbegrenzung entfesselte die Kryptowährung und lässt Investoren des Bitcoins klar jubeln. Teilweise kursieren schon Kursziele von 40.000 US-Dollar im Netz. Bis es aber so weit kommt, muss noch viel geschehen – kurzfristig lässt es sich schon besser handeln. Trotzdem bleibt eine Investition nicht ganz risikolos, die Volatilität ist hoch und könnte bei steigenden Kursnotierungen des Bitcoin noch weiter zunehmen.

Long-Chance:

Das Kurspotenzial bis an 12.000 US-Dollar erscheint jetzt gar nicht mal so weit weg. Einen kleinen Zwischenstopp sollten Marktteilnehmer jedoch um 10.900 US-Dollar einplanen, bevor es weiter zum Zielbereich von 12.000 US-Dollar weiter rauf geht. Ein Stop darf nicht fehlen und ist gleichermaßen für bereits bestehende sowie frische Long-Positionen knapp unterhalb der Marke von 9.000 US-Dollar anzusetzen. Hierdurch kann zumindest die täglich aufkommende Volatilität abgefedert werden. Vorsicht sollten Investoren bei einem Kursrutsch unter das Niveau von 7.898 US-Dollar walten lassen, dann könnte nämlich rasch einen Rückzug auf rund 6.000 US-Dollar beim Bitcoin bevorstehen.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.