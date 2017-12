Bitcoin Analyse: Kaufenswert wieder bei…

Liebe Trader,

trotz der Rekordjagd in der zweiten Jahreshälfte und einem Verlaufshoch bei rund 20.000 USD hat sich die Kursdynamik in den letzten Tagen merklich abgekühlt. Nach Abarbeitung des projizierten Zielbereichs um 20.000 USD kam es zu einem deutlichen Rückfall der Kryptowährung auf ein Niveau von 11.200 USD. Anschließend erfolgte eine technische Gegenreaktion zurück an 16.490 USD. Da die gesamte Korrektur bislang jedoch zweiwellig ausfiel, sollten sich Investoren zwingend noch auf eine finale dritte Verkaufswelle einstellen. Womöglich hat diese bereits begonnen und ist auf der Unterseite entsprechend handelbar. Als weiteres Argument kann zudem noch die knapp oberhalb von 8.000 USD aufgestellte Kurslücke hinzugezählt werden. Aber auch zahlreiche Handelsverbote bis zu einer klaren Regulierung sprechen derzeit gegen ein Long-Engagement.

Short-Chance:

Der Bereich von 16.000 USD stellt für den Bitcoin offenbar einen knackigen Widerstand dar. Auch die aktuelle Wochenkerze lässt nur wenig Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erholung zu. Aus dem Stand heraus kann daher ein spekulatives Short-Investment mit einem vorläufigen Zielbereich von 10.930 USD gestartet werden. Darunter dürfte schließlich die Ende November 2016 gerissene Kurslücke um 8.000 USD geschlossen werden. An dieser Stelle werden aber wieder Long-Positionen hochinteressant! Gelingt auf der Gegenseite ein nachhaltiger Kursanstieg über die aktuellen Wochenhochs von 16.490 USD, kann dies einen Aufwärtsschub gen 19.891 USD generieren.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.