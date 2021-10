Bitcoin: Allzeithoch – und bald bei 1 Million €?

Der Bitcoin hat kürzlich überraschend ein neues Allzeithoch erreicht. Was sind die Hintergründe? Sehen wir in diesem Jahr sogar noch die 100.000 US$? Antworten auf diese Fragen bekommst Du im brandneuen SD TALK.



Der erste Bitcoin-ETF der Geschichte ist vor wenigen Tagen an den Start gegangen und hat vermeintlich in seinem Sog den Kurs der größten Kryptowährung auf ein neues Allzeithoch bei knapp 69.000 US$ ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.