Bitcoin Aktie: NFL-Spieler nimmt Hälfte seines Gehalts in Bitcoin!

Zum ersten Mal in den vier großen professionellen US-Sportarten wird ein Sportler einen Teil seines Gehalts in Bitcoin erhalten.

Carolina Panthers Tackle Russell Okung wird einen Teil seines Gehalts in Bitcoin erhalten, wie Coindesk berichtet. Das Startup Zap, das traditionelle Gehaltsschecks in Bitcoin umwandelt, wird von Okung für den Deal genutzt. Das 13-Millionen-Dollar-Jahresgehalt, das Okung erhält, wird zu 50% in bar



